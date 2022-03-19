В Петербурге продажи техники и электроники упали на треть

В экономике явление называется эффектом "высокой базы".

Траты жителей Петербурга на бытовую технику и электронику в первом квартале 2023 года упали на 32% относительно четвертого квартала 2022-го. Об этом пишет "РБК", ссылаясь на данные аналитиков продукта "Прогноз спроса" Platforma.

Авторы исследования связывают такой спад с тем, что в период новогодних праздников бытовая техника и электроника входят в число популярных подарков. В экономике явление называется эффектом "высокой базы".

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Фото: Piter.TV