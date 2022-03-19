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В Петербурге продажи техники и электроники упали на треть
Сегодня, 22:34
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В Петербурге продажи техники и электроники упали на треть

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В экономике явление называется эффектом "высокой базы".

Траты жителей Петербурга на бытовую технику и электронику в первом квартале 2023 года упали на 32% относительно четвертого квартала 2022-го. Об этом пишет "РБК", ссылаясь на данные аналитиков продукта "Прогноз спроса" Platforma.

Авторы исследования связывают такой спад с тем, что в период новогодних праздников бытовая техника и электроника входят в число популярных подарков. В экономике явление называется эффектом "высокой базы". 

Ранее на Piter.TV: более 80% петербуржцев чувствуют себя счастливыми.

Фото: Piter.TV

Теги: бытовая техника, упали продажи
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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