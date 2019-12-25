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Производитель бытовой электроники LG Electronics приостановил все поставки в Россию
Сегодня, 9:16
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Производитель бытовой электроники LG Electronics приостановил все поставки в Россию

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В компании заявили об оказании гуманитарной помощи.

Южнокорейский производитель бытовой электроники и электроники LG Electronics приостановил все поставки на территорию России. Об этом сообщается на официальном сайте компании.В руководстве фирмы заметили, что остаются глубоко обеспокоены здоровьем и безопасностью населения, а политика компании остается привержена поддержке и оказанию гуманитарной помощи.

LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию и продолжит внимательно следить за развитием ситуации.

пресс-служба фирмы

Специалисты в заявлении не стали пояснять о какой ситуации идет речь.

ЕС ведет работу с Турцией и Китаем по поддержке санкций против России.

Фото: www.lgnewsroom.com

Теги: lg electronics, бытовая техника, приостановка деятельности, южная корея
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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