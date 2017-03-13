В Петербурге продают легендарный "Москвич 400" за пять миллионов рублей

Этот автомобиль был выпущен в 1951 году.

В Петербурге продается легендарный "Москвич 400" 1951 года выпуска. Продавец просит за автомобиль пять миллионов рублей. Объявление опубликовано на сайте "Юла".

"Москвич 400" является вторым известным сохранившимся экземпляром в мире. Самой популярной моделью легендарного автомобиля стал "Москвич 2141" — на него пришлось 39 % от всех предложений на "Юла Авто". На втором месте расположился "Москвич 412" (24 % предложений), на третьем — "Москвич 2140" (13 %). Самыми редкими экземплярами считаются раритетные транспортные средства старше 1965 года выпуска.

Ранее мы писали, что петербуржец продает копию "Купальщицы" Неффа за 2 млн рублей.

Фото: auto.youla.ru