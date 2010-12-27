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В Петербурге продавцы БАДов забрали у пенсионеров 250 тысяч рублей
Сегодня, 9:39
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lesjasap
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В Петербурге продавцы БАДов забрали у пенсионеров 250 тысяч рублей

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В двух районах Петербурга мошенники продавали пожилым людям БАДы под видом лекарств.

В настоящее время сотрудники полиции Калининского и Выборгского районов ищут преступников, которые продавали пенсионерам под видом лекарств БАДы. Жертвами злоумышленников стали два пожилых человека. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
 
В калининском районе на удочку мошенников попалась 79-летняя бабушка. Потерпевшая рассказала следователям, что 12 сентября к ней в квартиру позвонил неизвестный мужчина. Гость представился курьером и продал старушке “лекарства” на сумму 123 тысячи рублей.
Инцидент произошел на улице Бестужевской в доме номер 31. 
 
В этот же день на Институтском проспекте произошла такая же ситуация. В этот раз пострадал 71-летний дедушка. Преступнику удалось убедить старичка купить БАДы за 130 тысяч рублей.
Теги: бады , лекарства , пенсионеры
Категории: Новости СПб

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