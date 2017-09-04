Фотографии Довлатова продадут на аукционе для помощи онкобольным

В Петербурге состоится аукцион редких фотографий Сергея Довлатова авторства Нины Аловерт и Марка Сермана. Вырученные средства пойдут на помощь подопечным фонда AdVita.

В Северной столице устроили аукцион редких фотографий писателя Сергея Довлатова. В рамках акции "Демарш энтузиастов" на продажу выставили 23 снимка за авторством Нины Аловерт и Марка Сермана. Начальная стоимость каждого лота составляет тысячу рублей. Назначить свою цену можно на сайте проекта. Сейчас самая высокая цена - 2,2 тысячи рублей – назначена за несколько фотографий.

Аукцион организовывают представители фестиваля "День Д" и фонда AdVita. Вырученные средства пойдут на лечение онкологических больных.

Продаваемые на аукционе фотографии специально отпечатали для экспозиции на первый фестиваль "День Д" в прошлом сентябре.

Видео: Instagram / privetpelevin