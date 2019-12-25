В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что врачи признали рост внебольничной пневмонии в Петербурге. Об этом заявил директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Минздрава России академик Евгений Шляхто.
Однако пик COVID-19 в Северной столице не достигнут.
За последние сутки выявили более 300 случаев, это связано с увеличением тестирования. Более половины случаев легкие
сказано в сообщении
Шляхто заявил, что увеличение внебольничной пневмонии среди петербуржцев — тревожный факт. Директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова отметил, что соответствующая ситуация требует наличие свободных мест в стационарах и ИВЛ.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге коронавирусом чаще всего болеют люди активного возраста.
Фото:pixabay
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