Однако пик не достигнут.

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что врачи признали рост внебольничной пневмонии в Петербурге. Об этом заявил директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Минздрава России академик Евгений Шляхто.

Однако пик COVID-19 в Северной столице не достигнут.

За последние сутки выявили более 300 случаев, это связано с увеличением тестирования. Более половины случаев легкие сказано в сообщении

Шляхто заявил, что увеличение внебольничной пневмонии среди петербуржцев — тревожный факт. Директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова отметил, что соответствующая ситуация требует наличие свободных мест в стационарах и ИВЛ.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге коронавирусом чаще всего болеют люди активного возраста.

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