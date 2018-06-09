В Петербурге пришвартовался немецкий бриг Roald Amundsen

Судно вернулось из 10-дневного образовательного путешествия по Балтийскому морю.

В Петербург в рамках международного проекта "Ветер и волны" прибыл немецкий бриг Roald Amundsen. На борту находились по 15 человек из России и Германии в возрасте с 16 до 26 лет. Они учились управлять парусным судном, поддерживать на нем порядок и бороться с морской стихией.

Здесь проходит образовательная программа, мы изучаем каждый парус, за что нужно потянуть, чтобы управлять мачтой. В последнюю вахту боцман нам провел урок, как ориентироваться по звездам. Интересный образовательный проект Артем Орлов, участник проекта