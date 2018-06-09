В Петербурге пришвартовался немецкий бриг Roald Amundsen

В Петербург в рамках международного проекта "Ветер и волны" прибыл немецкий бриг Roald Amundsen. На борту находились по 15 человек из России и Германии в возрасте с 16 до 26 лет. Они учились управлять парусным судном, поддерживать на нем порядок и бороться с морской стихией.
Здесь проходит образовательная программа, мы изучаем каждый парус, за что нужно потянуть, чтобы управлять мачтой. В последнюю вахту боцман нам провел урок, как ориентироваться по звездам. Интересный образовательный проект
Артем Орлов, участник проекта
Для петербуржцев и гостей города провели экскурсию по 50-метровому двухмачтовому бригу. Члены экипажа рассказали о международном опыте, деталях корабля и особенностях морского путешествия.
Судно пришвартовалось на набережной Лейтенанта Шмидта недалеко от ледокола "Красин". На немецкий бриг можно будет посмотреть 31 августа и 1 сентября. Затем он отправится на ремонт.
Двухмачтовый бриг Roald Amundsen был построен в 1952 году. Судно назвали в честь норвежского полярного путешественника-исследователя. Он первым в истории смог достичь Южного полюса и побывать на обоих географических полюсах Земли.
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