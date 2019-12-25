В Петербурге приостановят онлайн-показы спектаклей и концертов

Сотрудникам культурных учреждений нельзя появляться на работе согласно постановлению правительства, а значит и организовывать показы будет некому.

В Петербурге временно остановят онлайн-показы спектаклей и концертов. Об этом 27 марта сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава комитета по культуре Константин Сухенко.

Чиновник отметил, что из-за запрета на посещение культурных учреждений, среди которых значатся театры, музеи, концертные залы, трудности возникают даже с онлайн-трансляциями постановок. Согласно Постановлению городского правительства, с 28 марта по 5 апреля горожанам запрещается посещать предприятия и организации. Сухенко отметил, что в указе четко обозначены категории работников, которые продолжат ходить на работу вопреки карантину, но сотрудников учреждений культуры в перечне нет. Поэтому музеи и театры будут пустовать всю неделю, а трансляции проводить не смогут.

О возможности возобновления прямых эфиров из городских учреждений мы сообщим дополнительно в течение следующей недели. – подытожил чиновник.

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