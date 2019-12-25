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Беглов поздравил служащих театра с профессиональным праздником
Сегодня, 16:31
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Беглов поздравил служащих театра с профессиональным праздником

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Даже несмотря на закрытые из-за пандемии коронавируса учреждения, у искусства нет препятствий и границ.

В пятницу, 27 марта, в Петербурге отмечают Международный день театра. Губернатор Александр Беглов поздравил служащих театрального искусства, а также поклонников сцены. Слова градоначальника привел пресс-служба Смольного.

Беглов отметил, что Петербург – город великих театральных традиций и один из крупнейших центров культуры мира, где ежегодно проходят премьеры и фестивали.

Этот успех неразрывно связан с работой многих людей – артистов и режиссеров, художников и музыкантов, костюмеров и осветителей, работников сцены и администраторов.

– подчеркнул губернатор.

Глава города заявил, что даже несмотря на закрытые из-за пандемии коронавируса учреждения, у искусства нет препятствий и границ – постановки театров зрители могли посмотреть с помощью интернет-фестиваля.

Ранее губернатор рассказал петербуржцам, что делать во время самоизоляции.

Фото: pixabay

Теги: международный день театра, театр
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Театры,

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