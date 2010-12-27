Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Приезжая из Пензы отдала новорожденного сына жительнице Ленобласти и скрылась
Сегодня, 14:05
0
lesjasap
246

Приезжая из Пензы отдала новорожденного сына жительнице Ленобласти и скрылась

0
 
 

Полиция разыскивает нерадивую мать, оставившего новорожденного сына с чужой женщиной.

В Петербурге жительница Пензы, оставила собственного ребенка первой встречной. Оперативники установили, что договор о передаче малыша женщины заключили заранее. По поводу того, получила ли одна из мошенниц материальную выгоду, сведений нет. Однако, еще во время беременности преступница связалась с потенциальной "матерью", которая оказалась готова забрать себе новорожденного. Общение между соучастницами происходило в социальных сетях.

Рожать злоумышленница приехала в Петербург. В больнице новая "родительница" передала документы, чтобы зарегистрировать сына на свое имя. Запланированные мероприятия прошли успешно, поэтому 24 марта настоящая мать покинула Северную столицу.

Однако, схему удалось раскрыть оперативникам. Теперь в отношении женщин возбуждено уголовное дело. Мать младенца разыскивают, ее местонахождение неизвестно.
 

Теги: ленобласть , новорожденный , пенза , подарок , ребенок , торговля людьми
Категории: Новости СПб Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5