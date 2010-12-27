Приезжая из Пензы отдала новорожденного сына жительнице Ленобласти и скрылась

Полиция разыскивает нерадивую мать, оставившего новорожденного сына с чужой женщиной.

В Петербурге жительница Пензы, оставила собственного ребенка первой встречной. Оперативники установили, что договор о передаче малыша женщины заключили заранее. По поводу того, получила ли одна из мошенниц материальную выгоду, сведений нет. Однако, еще во время беременности преступница связалась с потенциальной "матерью", которая оказалась готова забрать себе новорожденного. Общение между соучастницами происходило в социальных сетях.

Рожать злоумышленница приехала в Петербург. В больнице новая "родительница" передала документы, чтобы зарегистрировать сына на свое имя. Запланированные мероприятия прошли успешно, поэтому 24 марта настоящая мать покинула Северную столицу.

Однако, схему удалось раскрыть оперативникам. Теперь в отношении женщин возбуждено уголовное дело. Мать младенца разыскивают, ее местонахождение неизвестно.

