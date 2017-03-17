В Петербург прибыл новейший фрегат ВМС Пакистана

В качестве гостя на День ВМФ прибыл боевой корабль из Пакистана.

В Петербург прибыл военный корабль ВМС Пакистана "Аслат" (PNS "Aslat"бортовой номер 254). Об этом рассказали очевидцы, они обратили внимание, что фрегат заходит в Неву.

По предварительной информации военный корабль примет участие в праздновании Дня Военно-морского флота, однако в параде его не увидят.

Напомним, что 29 июля, в День ВМФ в 11 утра начнется парад . По Неве и по Кронштадтскому рейду пройдут боевые корабли военно-морских флотов России и Каспийской дивизии, в небе будут летчики морской авиации.

Ранее мы сообщали о том, что программа мероприятий на День Военно-морского флота.