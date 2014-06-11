Учения пройдут в акватории Аравийского моря.

Отряд кораблей ВМФ России примет участие в совместных с ВМС Пакистана военно-морских учениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В состав отряда кораблей вошли корвет "Резкий", корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и средний морской танкер "Печенега". Командный состав российской стороны принял участие в конференции и ряде официальных встреч с высшими офицерами ВМС Пакистана. Учения пройдут в акватории Аравийского моря в последний день пребывания российского отряда кораблей.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы танков Т-80БВ.

Видео: Минобороны России