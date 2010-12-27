В Петербурге при строительстве здания арт-проекта обнаружили останки древнего носорога

Останки нашли в полупромерзшем грунте, их законсервировали, строительство заморозили.

Строительство здания арт-проекта "Театр. На вынос" в Василеостровском районе было приостановлено из-за ценной палеонтологической находки.

На глубине около 15 метров рабочие обнаружили в грунте останки древнего животного. Позже выяснилось, что это детеныш шерстистого носорога, который вымер не позже 9 тысяч лет назад.

10 марта руководство "Театра. На Вынос" было уведомлено генподрядчиком ЗАО "Концерн МонАрх" о том, что все строительные работы, ведущиеся на объекте "Театр. На Вынос" по адресу 11-я линия Василевского острова, д. 56, приостановлены на неопределенный срок. Сообщает Дирекция театра Piter.TV

Останки сохранились до наших дней в хорошем состоянии, их законсервировали в замерзшей земле и приостановили строительные работы.

Корпус "Театра. На вынос" начали строить в ноябре 2017 года и планировали открыть уже в январе 2019-го, но из-за находки на объекте строительство задерживается на неопределенный срок. Палеонтологи будут ждать просыхания промерзшей почвы для проведения экспертизы и извлечения останков.

Для нас это довольно большое расстройство. Хотя я очень рад за палеонтологическое будущее России в связи с этой находкой. Но для нас приостановка строительства – это очень большая грусть. Заявил директор театра Данил Вачергин

Театралы найденного детеныша древнего носорога назвали Йосей.

В отличие от Бродского, он все-таки пришел умирать на Васильевский остров. Мы не унываем, мы верим! Йося с нами! Говорит Вачергин

Фото: Дирекция театра