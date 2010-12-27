В Петербурге погиб 14-летний из-за пожара в квартире

В Петербурге умер подросток из-за сильного пожара в доме.

В Калининском районе Санкт-Петербурга накануне вечером во время пожара погиб 14-летний юноша. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Уполномоченного по правам ребенка в городе.

Известно, что родители оставили подростка одного дома. Спустя некоторое время мать ребенка обнаружила, что камера видеонаблюдения, которая установлена в жилище, перестала работать. Она немедленно отправилась домой, однако было уже поздно. Квартира была вся в дыму. На место происшествия прибыла скорая помощь, но спасти несовершеннолетнего не удалось. Он скончался по дороге в больницу.

По предварительным данным, подросток устроил пожар сам, неосторожно обращаясь со спичками.