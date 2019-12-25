В Петербурге простились с рядовым Герасимовым, который погиб на Украине

Обстоятельства смерти Герасимова не раскрываются.

В среду, 24 августа, в Петербурге прошли похороны рядового Александра Герасимова, который погиб на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Обстоятельства смерти Герасимова не раскрываются. Губернатор Петербурга принес свои соболезнования родным и близким погибшего. Он назвал Герасимова "мужественным и сильным человеком", который "защищал мир на Донбассе" и до конца был верен присяге.

Ранее суд в Петербурге прекратил уголовное дело, возбужденное после гибели работника на стройке.

Фото: Piter.tv