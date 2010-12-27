В Петербурге при побеге из дома выпал подросток

Побег от опекунов через окно обернулся для подростка реанимацией.

В Петроградском районе несовершеннолетний мальчик упал с четвертого этажа, пытаясь убежать из дома. Инцидент произошел на Большой Посадской улице в ночь на 8 ноября. Сообщается, что 13-летний мальчик решил сбежать от опекунов по неизвестным причинам через окно.

В настоящее время пострадавший госпитализирован. Он находится в реанимационном отделении. Врачи детской больницы имени Раухфуса пытаются спасти ему жизнь. Медики диагностировали у юноши перелом костей лица, закрытую черепно-мозговую травму и другие увечья. Состояние пациента по прежнему оценивается как тяжелое.

Отметим что семья, в которой воспитывается мальчик, известна сотрудникам полиции. Ребенок состоит на учете по делам несовершеннолетних.