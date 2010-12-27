В Петербурге мужчину лишили хлеба: он снимал и продавал порнофильмы

В Петербурге мужчина получил уголовное дело за съемку порнофильмов и их распространение.

В Санкт-Петербурге сотрудники уголовного розыска уличили 31-летнего местного жителя в создании и распространении порнографических материалов в интернете. Об этом сообщает пресс-служба Главка МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ходе обысков дома у подозреваемого нашли и изъяли несколько ноутбуков, фото, видео и светотехнику, с помощью которых производились съемки. Предполагается, что мужчина, проживающий в Невском районе Петербурга снимал порнофильмы для их продажи в сети.

В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело по факту незаконного изготовления и оборота порноматериалов. За это ему грозит не менее двух лет лишения свободы.