15 лет назад петербуржец во время ссоры убил жену. Суд прекратил дело в связи с истечением срока давности

Напомним, в ноябре 2007 года в квартире на Северном проспекте между супругами произошла ссора. Мужчина с силой толкнул жену, она упала, ударилась и скончалась от полученных травм.

В Петербурге прекратили дело об убийстве мужем жены во время ссоры в 2007 году. Выборгский районный суд вынес определение 7 марта, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Изначально петербуржцу инкриминировалось убийство, но в ходе процесса прокурор попросил переквалифицировать дело на статью 109 – причинение смерти по неосторожности – умысел на убийство супруги не нашел надлежащего подтверждения.

Напомним, в ноябре 2007 года в квартире на Северном проспекте между супругами произошла ссора. Мужчина с силой толкнул жену, она упала, ударилась и скончалась от полученных травм. Петербуржец спрятал тело жены от детей и бабушки на балконе, а потом вывез его в лес и закопал. Затем он создал видимость, что жена пропала без вести, оставив двоих детей.

В ходе процесса мужчиной было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности. Защитник и потерпевший ходатайство поддержали, прокурор также не возражал.

Суд уголовное дело в отношении петербуржца прекратил в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Фото: Piter.tv