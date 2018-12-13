Завод "Лентеплоприбор" в Петербурге закрывается из-за убытков

Производство сворачивается на заводе, специализирующемся на приборах для ракет и ремонте подлодок.

Как сообщила "Фонтанка" 28 мая, петербургский завод "Лентеплоприбор" готовится свернуть производство. Причиной этому стала упавшая выручка и убытки компании. В рамках опубликованной финансовой отчетности на заводе выступили с критикой ценообразования при оборонзаказе. В отчете отмечено, что убытки сложились из-за того, что цены на изделия в расках госзаказа были установлены на уровне ниже рентабельного.

По данным компании, выручка за 2018 год упала на 40 миллионов, до 56 миллионов рублей по итогам года. Убыток составил порядка 3,2 миллионов рублей.

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