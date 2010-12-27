В Петербурге представят фильм по рассказам Зощенко

Точная дата показа пока не названа.

В среду, 7 августа, стало известно о том, что в Петербурге покажут фильм по рассказам Зощенко. Об этом сообщает ТАСС.

О киноленте под названием "Про Лелю и Миньку" рассказала правнучка писателя. По ее словам, это будет семейный фильм, в за основу которого взяты 8 рассказов писателя.

Актерский состав у фильма прекрасный – Валентина Талызина, Ольга Красько, Сергей Степанченко, Роман Мадянов… Кино получится семейное, душевное. Сейчас уже заканчивается озвучка рассказала Вера Зощенко

Точная дата показа пока не названа. Первый заместитель председателя Комитета по культуре правительства Петербурга Александр Воронко отметил, что фильм могут запустить в прокат.

Ранее мы сообщали о том, что вышел первый трейлер "Карнивал Роу" с Орландо Блумом

Фото:зощенко/вк