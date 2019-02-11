В Петербурге представили новую систему управления городским транспортом

Отмечается, что город оптимизирует затраты бюджета на поддержку транспортной сети.

В четверг, 3 декабря, в Мариинском дворце был презентован проект комплексной информационной системы управления городским пассажирским и пригородным транспортом общего пользования, сообщили "Невские Новости".

На мероприятии присутствовали председатель Законодательного собрания Петербурга, вице-губернатор города Максим Соколов, депутаты петербургского парламента, руководители органов исполнительной власти и различные эксперты.

Благодаря новой системе, город сможет перейти на новый уровень управления и контроля транспорта. Время на дорогу у горожан уменьшится, пассажиры будут получать более точную информацию о времени прибытия транспорта. Также будут оптимизированы затраты на поддержку транспортной сети. Система поможет повысить эффективность работы перевозчиков, планирование перевозок.

Ранее мы писали, что власти Петербурга ещё раз обсчитают транспортную реформу.

Фото: Piter.TV