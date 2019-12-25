Комтранс Петербурга отмечает 33-летие

Всего более 50 тыс. работников ежедневно трудятся, чтобы делать жизнь петербуржцев мобильной и комфортной.

Комитету по транспорту Петербурга 13 сентября исполняется 33 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сегодня в числе полномочий городского комтранса – стабильная работа общественного транспорта, организация дорожного движения, развитие парковочного пространства, велосипедной инфраструктуры, средств индивидуальной мобильности и беспилотного транспорта, контроль за безопасностью на водных объектах. История ведомства стартовала в 1991 году, когда мэр Петербурга Анатолий Собчак подписал постановление о создании комитета по транспорту и связи.

Комитет объединяет восемь подведомственных организаций: ГКУ "Организатор перевозок", ГУП "Горэлектротранс", ГУП "Пассажиравтотранс", ГУП "Петербургский метрополитен", ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга", ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт‑Петербурга", ГКУ "Агентство внешнего транспорта", ГБУ "Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга". Всего более 50 тыс. работников ежедневно трудятся, чтобы делать жизнь петербуржцев мобильной и комфортной.

Комитет по транспорту отмечает 33 года успешной работы, и я искренне рад поздравить коллектив нашего транспортного блока с этим знаменательным событием. Учитывая многолетний опыт и опираясь на первостепенные потребности большого города, мы будем стремиться вперед к новым достижениям и реализации масштабных проектов в отрасли. Валентин Енокаев, председатель комитета по транспорту Петербурга

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)