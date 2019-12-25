В Петербурге предложили запретить мигрантам работать в розничной торговле

Глава полиции после смерти шоплифтера призвал ограничить трудовых мигрантов в ретейле.

На заседании Законодательного собрания Петербурга прозвучало предложение ограничить трудовых мигрантов в праве работать в сфере розничной торговли. С такой инициативой выступил начальник ГУ МВД по городу и области Роман Плугин, отчитываясь перед депутатами. Об этом сообщает корреспондент из зала заседаний.

Поводом для обсуждения стал резонансный инцидент, произошедший в одной из торговых сетей. Зампред ЗакСа Павел Иткин напомнил о случае задержания шоплифтера охранником-мигрантом, в результате которого подозреваемый в краже скончался.

Роман Плугин проинформировал депутатов, что после происшествия в магазинах этой сети провели масштабные проверки соблюдения миграционного законодательства. Выяснилось, что бизнес использует схемы маскировки: иностранцы официально оформляются как кладовщики или подсобные рабочие, но фактически выполняют функции, не соответствующие патентам.

По данным главка, только в одной торговой сети по патентам трудятся минимум 5 тыс. мигрантов. В связи с этим полиция намерена ходатайствовать о введении полного запрета на использование иностранной рабочей силы в розничной торговле по аналогии с ограничениями для курьеров и таксистов. Второй этап проверок сейчас проходит уже в отношении функционеров ретейлера.

Фото: unsplash (Gemma C)