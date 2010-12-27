ЗакС хочет штрафовать кафе за курение на летних террасах

Депутаты законодательного собрания предложили ввести штрафы для кафе за посетителей, курящих на летних террасах.

Несколько депутатов Законодательного собрания во главе с Александром Тетердинко внесли проект закона о введении штрафов для владельцев кафе за курящих на летних террасах посетителей.

Сегодня, если человек закурит в кафе, штраф грозит и самому курильщику, и администрации. Но по закону всё, что располагается за дверями заведения, уже не относится к его территории – в том числе и так называемые летние террасы. Мы предлагаем устранить этот правовой пробел и ввести штрафы для предпринимателей, допускающих курение в общественных зонах. Александр Тетердинко, глава фракции "Единая Россия" в ЗакСе

Депутаты хотят выгнать курильщиков с веранд, в том числе с открытых площадок на крышах. Тетердинко уверен, что возможные санкции заставят владельцев кафе строже следить за порядком. Инициатива облегчит жизнь некурящим людям и жильцам соседних с кафе домов.

Проект документа предусматривает штрафы для индивидуальных предпринимателей от 30 до 40 тысяч, а для юридических лиц от 60 до 90 тысяч рублей.