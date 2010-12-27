Депутаты ЗакСа предложили регистрировать браки в парках и музеях

Депутаты Законодательного собрания хотят добиться разрешения регистрировать браки не только в ЗАГСах, но и в объектах культуры. В случаи одобрения их инициативы, молодожены смогут проводить бракосочетания в дворцах, замках, музеях и парках. По мнению авторов, в Петербурге есть уникальные возможности для выбора площадок под торжественные мероприятия.
Авторами инициативы выступили Денис Четырбок и Михаил Барышников. Для реализации идеи нужно изменение закона об актах гражданского состояния. По этому документу, молодожены не могут выбирать место для официальной регистрации брака.
В нашем городе расположено множество дворцов и парков. А сколько удивительных достопримечательностей в других регионах России? Необходимо дать молодоженам возможность самим выбирать, где бы им хотелось провести торжественную церемонию. Плюс ко всему, это будет точкой развития свадебного туризма
Денис Четырбок, депутат ЗакСа