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Депутаты ЗакСа предложили регистрировать браки в парках и музеях
Сегодня, 16:19
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Asyaromanenkova
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Депутаты ЗакСа предложили регистрировать браки в парках и музеях

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Депутаты Законодательного собрания Петербурга разработали федеральную инициативу, согласно которой можно будет регистрировать браки в парках, музеях, замках и дворцах.

Депутаты Законодательного собрания хотят добиться разрешения регистрировать браки не только в ЗАГСах, но и в объектах культуры. В случаи одобрения их инициативы, молодожены смогут проводить бракосочетания в дворцах, замках, музеях и парках. По мнению авторов, в Петербурге есть уникальные возможности для выбора площадок под торжественные мероприятия.

Авторами инициативы выступили Денис Четырбок и Михаил Барышников. Для реализации идеи нужно изменение закона об актах гражданского состояния. По этому документу, молодожены не могут выбирать место для официальной регистрации брака.

В нашем городе расположено множество дворцов и парков. А сколько удивительных достопримечательностей в других регионах России? Необходимо дать молодоженам возможность самим выбирать, где бы им хотелось провести торжественную церемонию. Плюс ко всему, это будет точкой развития свадебного туризма

Денис Четырбок, депутат ЗакСа

Теги: бракосочетание , новости питера , новости спб
Категории: Новости СПб

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