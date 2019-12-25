В Петербурге предложили платить за вакцинацию от COVID-19

Еще несколько недель назад в Петербурге за неделю прививались около 50 тысяч человек, сейчас показатель находится на уровне 30-35 тысяч.

В Петербурге снизились темпы вакцинации против коронавируса, ажиотажа больше нет. Председатель фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов предложил доплачивать за прививку, передает "Комсомольская правда".

Еще несколько недель назад в Петербурге за неделю прививались около 50 тысяч человек, сейчас показатель находится на уровне 30-35 тысяч. Медики отмечают, что только от вакцинации будет зависеть, придет ли третья волна коронавируса.

Председатель фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов считает, что снижение темпов связано с несколькими пунктами: скудная пропаганда и ощущение расслабленности у людей. Специалист считает, что для увеличения уровня вакцинации людям нужно доплачивать.

Если проблема именно в скептицизме людей, то им, наверное, можно доплачивать. Да, это существенно отразится на бюджете, но потери от пандемии будут куда выше. Михаил Виноградов, председатель фонда "Петербургская политика"

В Смольном уже обсуждают ограничения для третьей волны коронавируса.

Фото: Piter.tv