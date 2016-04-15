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В Петербурге официально будут праздновать "День добровольца"
Вчера, 14:41
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lesjasap
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В Петербурге официально будут праздновать "День добровольца"

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Петербургские депутаты одобрят введение в городской список праздников день "волонтера"

В Комитете по законодательству ЗакСа Петербурга выступили с инициативой установить в график праздников ежегодный “День добровольца” (волонтера). В международной сообществе данное событие отмечается традиционно 5 декабря. 
 
Предполагается, что депутаты внесут данное нововведение в городской закон “О памятных датах в Санкт-Петербурге”. Согласно информации от представителей пресс-службы ведомства, волонтерские объединения должны получить государственную поддержку на различных уровнях.
 
Отметим, что праздник также будет официальным по всей России. Такой указ подписан 27 ноября президентом России Владимиром Путиным.
Теги: день волонтера , день добровольца , новый праздник , поддержка
Категории: Новости СПб

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