Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Депутаты ЗакСа хотят запретить слесарям и поварам защищать людей в судах
Сегодня, 15:31
0
Asyaromanenkova
187

Депутаты ЗакСа хотят запретить слесарям и поварам защищать людей в судах

0
 
 

Парламентарии Петербурга предлагают запретить правозащитникам без юридического образования представлять интересы граждан в суде.

На заседании комитета ЗакСа по законодательству предварительно одобрили федеральную инициативу о правозащитниках. Депутаты предлагают запретить представлять интересы людей в судах гражданам без высшего юридического образования.

Парламентарии уверены, что эти изменения позволят повысить качество юридических услуг. Сейчас интересы людей в суде может представлять любой человек, имеющий доверенность. Но, по мнению депутатов. В юридических центрах часто работают лже-адвокаты.

Слесари, повара и инженеры не могут представлять интересы человека в суде. Необходимо ввести профессиональные требования в интересах граждан. Подобные правила уже применяются, например, в Конституционном суде.

Денис Четырбок, глава комитета по законодательству

В случае одобрения инициативы депутатами ЗакСа документы отправят в Государственную думу.

Теги: новости питера , новости спб , правозащитники
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5