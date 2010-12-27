Депутаты ЗакСа хотят запретить слесарям и поварам защищать людей в судах

Парламентарии Петербурга предлагают запретить правозащитникам без юридического образования представлять интересы граждан в суде.

На заседании комитета ЗакСа по законодательству предварительно одобрили федеральную инициативу о правозащитниках. Депутаты предлагают запретить представлять интересы людей в судах гражданам без высшего юридического образования.

Парламентарии уверены, что эти изменения позволят повысить качество юридических услуг. Сейчас интересы людей в суде может представлять любой человек, имеющий доверенность. Но, по мнению депутатов. В юридических центрах часто работают лже-адвокаты.

Слесари, повара и инженеры не могут представлять интересы человека в суде. Необходимо ввести профессиональные требования в интересах граждан. Подобные правила уже применяются, например, в Конституционном суде. Денис Четырбок, глава комитета по законодательству

В случае одобрения инициативы депутатами ЗакСа документы отправят в Государственную думу.