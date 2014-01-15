В Петербурге появятся вакциномобили

Поликлиника №106 намерена приобрести "комплекс медицинский на шасси транспортных средств(вакциномобиль)" 2021 года выпуска со всеми необходимыми комплектующими и принадлежностями по цене от 2 млн 940 тысяч рублей.

В воскресенье, 20 июня, стало известно, что Петербург закупит вакциномобили. Об этом стало известно из базы данных госзакупок, соответствующий заказ разместило СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №106".

Поликлиника намерена приобрести "комплекс медицинский на шасси транспортных средств (вакциномобиль)" 2021 года выпуска со всеми необходимыми комплектующими и принадлежностями по цене от 2 млн 940 тысяч рублей.

По словам руководителя городского центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов в беседе с интернет-изданием "Невские новости", подобную информацию он слышит впервые.

Ченцов усомнился, что вакциномобиль можно будет использовать по назначению. Он отмечает, что нужен "полноценный рефрижератор, рядом с которым бы был, например, автобус — то да, такой способ транспортировки для мобильной вакцинации возможен. Хотя это все равно будет очень кондово выглядеть". Для того, чтобы перевезти вакцину "Спутник V", которой сейчас больше всего в городе, нужен особый температурный режим — ниже минус 18 градусов. Две другие вакцины — "ЭпиВакКорону" и "КовиВак" можно транспортировать и при плюсовой температуре — от 2 до 8 градусов. Количество последних двух препаратов в городе небольшое, поэтому автомобиль может и не пригодиться.

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Фото: Piter.tv

