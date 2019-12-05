В Петербурге появятся два новых предприятия

Два участка сдали компаниям на инвестиционных условиях.

Городской комитет имущественных отношений сообщил 7 февраля, что город сдал инвесторам два участка в Невском и Красногвардейском районах для строительства.

Так, на проспекте Большевиков южнее дома № 52 АО "ПСБ-ГЭМ-ХОЛЬЦ" построит объект производственной деятельности. Компания выплатит аренду в 3 миллиона 770 тысяч рублей за год.

На Анисимовской дороге северо-восточнее дома № 17А АО "Завод Интеграл" планирует построить объект пищевой промышленности. Предприятие выплатит городу аренду в 1 миллион 590 тысяч рублей за год.

Ранее мы писали, что девушка заявила в своем блоге, что МВД не реагирует на сообщения. Ведомство в Петербурге считает иначе.

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