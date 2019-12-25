В Петербурге хотят создать автокемпинги для путешественников

В кемпинге можно будет передохнуть: перекусить, набрать воды, помыться.

В Петербурге появятся автокемпинги. В качестве площадок рассматривают Канонерский остров, Пушкин и Сестрорецк. Об этом 22-го сентября сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Автокемпинги станут частью городской транспортной инфраструктуры. В таких зонах будет общественный душ и туалет, электропитание, зона сервиса.

В мировой практике рекреационные или парковые зоны находятся вдали от основных магистралей, но рядом с туристскими точками притяжения, отметил председатель Комитета Кирилл Поляков. Места будут выбраны с учетом пожеланий путешественников.

По итогам встречи, которая прошла 22-го сентября, СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт‑Петербурга", СПб ГБУ "Городским туристско-информационным бюро" и МООА "Лига Караванеров" подписали трехстороннее соглашение. Ведомства будут сотрудничать для развития благоприятных условий для транспортной индустрии в Петербурге.

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