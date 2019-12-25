В Петербурге появятся 50 пунктов вакцинации от коронавируса

Город готовится к массовой вакцинации.

В Петербурге появятся 50 пунктов, где можно будет сделать прививку от коронавируса. Город активно готовится к массовой вакцинации. Первыми вакцину получат медики, социальные работники и учителя, сообщил губернатор в эфире "Радио России".

Отмечается, что на данном этапе идет закупка морозильных камер, а также переносных контейнеров-холодильников. На данный момент в городе работают только два пункта вакцинации, а позже откроются еще семь. До Нового года Петербург получил несколько тысяч доз вакцины, а уже после праздников придут крупные партии от 50 тысяч доз.

Ранее мы писали, что доктор Мясников сравнил вакцины от коронавируса.

Фото: Piter.TV