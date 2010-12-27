ЗакС хочет проводить парламентские расследования

Комитет по законодательству петербургского ЗакСа одобрил законопроект о парламентском расследовании.

В законодательном собрании Петербурга собираются рассмотреть законопроект о парламентском расследовании. С идеей выступили депутаты Сергей Соловьев и Денис Четырбок. Их инициатива предлагает наделить парламент полномочиями проводить расследования в отношении городских чиновников и должностных лиц муниципалитетов.

Авторы считают, что в Петербурге затянули с принятием закона о парламентском расследовании. Госдума приняла такую же инициативу еще в 2005 году. Этот закон поможет раскрыть контрольную функцию ЗакСа.

Ведь зачастую на практике проблемы и сложности возникают не из-за качества самих законов, а из-за их ненадлежащего исполнения. Принятие законопроекта позволит ЗакСобранию, как органу, наделенному контрольными функциями, оперативно реагировать на нарушения прав жителей, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением законов. Уверен, что представленный проект будет поддержан депутатами всех фракций. Денис Четырбок, депутат ЗакСа

Законопроект предполагает проведение расследований специальной комиссией парламента. Ее будут формировать для рассмотрения каждого конкретного случая. По итогам расследование парламент сможет выдвинуть предложение об обращении в правоохранительные органы, отстранение провинившихся от должностей или выражение недоверия и наложение взыскания чиновникам.