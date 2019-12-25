В Петербурге появится веткопмлекс для лечения особо опасных заболеваний за 400 млн рублей

Согласно данным госзакупок, начальная цена контракта составила 402 тыс. рублей.

Стало известно 30 ноября, что в Скверной столице построят новый корпус для ФГБУ "Ленинградская МВЛ". Об этом следует из информации на сайте госзакупок.

Так, ветеринарный комплекс будет находится на Московском шоссе, 15. Специалисты будут изучать возбудители АЧС и иные особо опасные болезни животных.

Согласно данным госзакупок, начальная цена контракта составила 402 тыс. рублей. Добавим, что подать заявку можно до 12:00 часов 8 декабря этого года.

Ранее Смольный выделил более 164 млн рублей на развитие ветклиник и приютов для животных.

Фото: pexels

