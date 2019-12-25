Смольный выделил более 164 млн рублей на развитие ветклиник и приютов для животных

31 августа в России отмечается профессиональный праздник – День ветеринарного работника.

В этом году Смольный выделил более 164 млн рублей на закупку нового оборудования в государственные ветеринарные клиники, оказание ветеринарной помощи, поддержку приютов для бездомных животных и не только. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

В настоящее время в Петербурге работают 21 государственная ветклиника, в которых трудятся 700 специалистов. Каждый месяц через ветклиники проходят более 9 тысяч животных.

Город оказывает помощь и частным приютам с животными. В этом году приюты получили субсидии в размере 4,1 млн рублей в качестве компенсации коммунальных услуг и 8,3 млн рублей – на содержание бездомных животных, включая животных-инвалидов.

Также Петербург приступил к строительству двух госприютов для бездомных животных. В Колпинском районе появится первый приют на 200 собак и 100 кошек. Для второго приюта ищут участок.

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Фото: pexels.com