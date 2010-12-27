В Петербурге появится сеть тематических парков за 20 млрд рублей

Власти Петербурга ищут инвесторов на создание семи тематических парков.

В Петербурге разработали концепцию по созданию семи тематических парков. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В Смольном сообщают, что проект предполагается реализовать в два этапа, за счет инвесторов. Общий объем инвестиций в проект превысит 12 млрд рублей. Парки будут распологаться в разных районах города и появятся к 2026 году.

Первый этап подразумевает построить парк аттракционов, развлекательно-образовательный и интерактивно-технический парки. Эти объекты возведут к 2022 году. А вот в рамках второй этапа, к 2026 году, в городе могут появиться развлекательно-исторический парк азиатской тематики, парк для проведения фестивалей и шоу, этно-ремесленный и экстримпарк.

Разработчик концепции парков, компания McKinsey сообщают, что затраты на строительство парков окупятся за 6-10 лет.

Фото: pixabay