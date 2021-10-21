В Петербурге появится природный заказник "Левашовский"

Он будет образован из территорий, располагающихся отчасти в Выборгском, отчасти в Курортном районах, посёлке Левашово, Сестрорецке, а также посёлке Песочный.

Новый заказник "Левашовский" появится на севере Петербурга. Он будет образован из территорий, располагающихся отчасти в Выборгском, отчасти в Курортном районах, посёлке Левашово, Сестрорецке, а также посёлке Песочный. Информация об этом 12 сентября появилась на портале антикоррупционной экспертизы.

Границы заказника пройдут по дороге на Глухое озеро, КАД и Горскому шоссе. Его поделят на несколько участков: "Западный", "Юго-восточный", "Северо-восточный" и "Восточный".

Планируется, что благодаря заказнику удастся сохранить и восстановить крупный массив хвойных, смешанных и лиственных лесов, а также сохранят различные типы болот, редких водно-ледниковых форм рельефа и создадут условия для экологического образования и просвещения. Добавим, что музейный комплекс "Шалаш Ленина" тоже будет находиться на охраняемом государством природном участке.

Фото: Piter.tv