В Петербурге появится памятник блокадному медику

Монумент появится в Северной столице к годовщине прорыва блокады Ленинграда.

В Петербурге установят памятник блокадному медику. Как будет выглядеть объект, пока не показали. Об этом сообщили в администрации города в субботу, 19 ноября.

Монумент появится в Северной столице к годовщине прорыва блокады Ленинграда. Отмечать 80-летие этой даты в городе на Неве будут 18 января.

Ранее стало известно, что ветераны Петербурга получат выплаты к 80-летию прорыва блокады. Сумму пока не назвали, но известно, что это будет единовременная выплата.

Фото: Телеграм / Пиотровский онлайн