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В Петербурге появится памятник блокадному медику
Сегодня, 10:23
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В Петербурге появится памятник блокадному медику

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Монумент появится в Северной столице к годовщине прорыва блокады Ленинграда.

В Петербурге установят памятник блокадному медику. Как будет выглядеть объект, пока не показали. Об этом сообщили в администрации города в субботу, 19 ноября. 

Монумент появится в Северной столице к годовщине прорыва блокады Ленинграда. Отмечать 80-летие этой даты в городе на Неве будут 18 января.

Ранее стало известно, что ветераны Петербурга получат выплаты к 80-летию прорыва блокады. Сумму пока не назвали, но известно, что это будет единовременная выплата. 

Фото: Телеграм / Пиотровский онлайн

 

Теги: блокада ленинграда, памятник блокадному медику, смольный
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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