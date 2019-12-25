В Петербурге появится памятник блокадному медику

В Петербурге установят памятник блокадному медику. Как будет выглядеть объект, пока не показали. Об этом сообщили в администрации города в субботу, 19 ноября.
Монумент появится в Северной столице к годовщине прорыва блокады Ленинграда. Отмечать 80-летие этой даты в городе на Неве будут 18 января.
Ранее стало известно, что ветераны Петербурга получат выплаты к 80-летию прорыва блокады. Сумму пока не назвали, но известно, что это будет единовременная выплата.
Фото: Телеграм / Пиотровский онлайн
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