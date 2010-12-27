В Петербурге появится новый центр лучевой терапии

Его построят в Красносельском районе к 2022 году.

В рамках Петербургского экономического форума состоялось подписание соглашения между Петербургом и ООО "Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина". Документ предполагает строительство центра дистанционной лучевой терапии в Красносельском районе города.

Соглашение заключили вице-губернатор города Анна Митянина и председателя правления ЛДЦ МИБС Аркадий Столпнер в субботу 8 июня. Общая стоимость проекта составит 1,2 млрд рублей. Построить центр планируют к 2020 году.

В новом центре лучевой терапии откроют три отделения: "детская онкология", "нейрохирургия" и "онкология".

Фото: Piter.TV