В Петербурге появится новый центр лучевой терапии

В рамках Петербургского экономического форума состоялось подписание соглашения между Петербургом и ООО "Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина". Документ предполагает строительство центра дистанционной лучевой терапии в Красносельском районе города.
Соглашение заключили вице-губернатор города Анна Митянина и председателя правления ЛДЦ МИБС Аркадий Столпнер в субботу 8 июня. Общая стоимость проекта составит 1,2 млрд рублей. Построить центр планируют к 2020 году.
В новом центре лучевой терапии откроют три отделения: "детская онкология", "нейрохирургия" и "онкология".
Фото: Piter.TV
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