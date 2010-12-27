В Петербурге появится ещё 6 скверов

В Смольном 20 декабря утвердили новые топонимы

В Смольном был опубликован документ, согласно которому в Северной столице появится шесть новых скверов.



В Петербурге будут основаны: Федоровский сквер — на Дунайском, между Загребским бульваром и Бухарестской улицей; сквер Елены Образцовой — на углу Декабристов и Писарева; Изотовский сквер – между Авиаконструкторов и Нижне-Каменской улицей; Георгиевский сквер — на Среднеохтинском проспекте, между Шепетовской и улицей Александра Ульянова; Брусиловский сквер — на пересечении Шпалерной и Таврической улиц; и наконец, сквер Николая Ивасюка — в Шушарах, на Первомайской улице, гласит документ на сайте городского правительства.

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