В Петербурге появится центр опережающей профподготовки

На основе его прогнозов будет меняться система образования.

В ноябре текущего года на Васильевском острове в Петербурге будет запущен новый центр опережающей профподготовки в рамках нацпроекта "Образование". Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Учреждение будет предназначено для проведения профориентации школьников и повышения квалификации действующих специалистов. На основе данных центра будут вестись мониторинг ситуации на петербургском рынке труда и делаться прогнозы о совершенствовании под него системы образования.

Кроме того, с 1 сентября практически во всех школах Петербурга внедрят отделения допобразования.

Ранее мы рассказали о том, что в День знаний в Петербурге начнут работать 687 школ.

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