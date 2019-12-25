В Петербурге в феврале 2024 года появится Учебно-практический центр МАЗ

В нем смогут пройти обучение водители, слесари, механики, электрики и другие специалисты автобусных парков Петербурга.

В Петербурге появится Учебно-практический центр МАЗ. Об этом в своём Telegram-канале рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков.

Сегодня в Северной столице состоялась встреча с заместителем Премьер-министра Республики Беларусь Петром Пархомчиком и генеральным директором ОАО "Минский автомобильный завод" Валерием Иванковичем. Во время этой встречи Кирилл Поляков договорился с гостями о создании в Петербурге Учебно-практического центра Минского автомобильного завода, который будет функционировать на базе Учебного комбината "Пассажиравтотранса".

В нем смогут пройти обучение водители, слесари, механики, электрики и другие специалисты автобусных парков Петербурга, работающие с пассажирской техникой МАЗ. Открытие центра запланировано на февраль 2024 года.

Фото: Telegram/ Кирилл Поляков