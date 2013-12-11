В Петербурге появится Институт Роструда

Запланировано открытие образовательных программ на уровнях бакалавриата, специалитета, магистратуры.

На базе Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) в этом году заработает институт Федеральной службы по труду и занятости, где будут готовить специалистов для работы в инспекции труда и на крупных российских предприятиях. Об этом 1 сентября пишет ТАСС.

Запланировано открытие образовательных программ на уровнях бакалавриата, специалитета, магистратуры.

Институт станет площадкой не только для популяризации профессии инспектора труда, но и подготовки кадров для наиболее ответственных работодателей, которые понимают, что успешное развитие их предприятий зависит в том числе от профессионализма кадров и от умения создать комфортные и безопасные условия труда. Михаил Иванков, руководитель Роструда

Помимо этого, создадут "Точку кипения", которая позволит проводить практические занятия и тренинги.

Ранее на Piter.TV: в СПбГУПТД разработали устройство для 3D-печати деталей из древесины.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)