В Петербурге появился новый арт-объект, посвящённый жаре

"Яичницу" пожарили на Обводном канале.

Днем во вторник, 6 июля, на Обводном канале в Петербурге заметили новый арт-объект, на этот раз явно посвященный аномальной жаре в регионе. Напомним, в этом году погода в регионе побила многолетние рекорды.

Необычную "яичницу" заметили горожане и поделились фото в соцсетях. Вокруг полусферы жёлтого цвета, напоминающей желток яйца, разлили белую краску. Автор как бы подчеркивает, что при такой жаре даже бетон может расплавиться.

В комментариях под постом горожане отметили, что арт-объект выглядит "прикольно", только не хватает сковородки рядом.

Ранее мы писали, что в Сосновом Бору заметили уличный арт, посвящённый Евро-2020.

Фото: ДТП и ЧП Неизданное / Вконтакте