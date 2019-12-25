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В Петербурге появился новый арт-объект, посвящённый жаре
Сегодня, 12:33
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В Петербурге появился новый арт-объект, посвящённый жаре

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"Яичницу" пожарили на Обводном канале.

Днем во вторник, 6 июля, на Обводном канале в Петербурге заметили новый арт-объект, на этот раз явно посвященный аномальной жаре в регионе. Напомним, в этом году погода в регионе побила многолетние рекорды. 

Необычную "яичницу" заметили горожане и поделились фото в соцсетях. Вокруг полусферы жёлтого цвета, напоминающей желток яйца, разлили белую краску. Автор как бы подчеркивает, что при такой жаре даже бетон может расплавиться. 

В комментариях под постом горожане отметили, что арт-объект выглядит "прикольно", только не хватает сковородки рядом. 

Ранее мы писали, что в Сосновом Бору заметили уличный арт, посвящённый Евро-2020.

Фото: ДТП и ЧП Неизданное / Вконтакте

Теги: арт-объект, жара, петербург
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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