В Петербурге появился второй гранд-макет дореволюционного Обуховского завода

Макет демонстрирует образ завода в XIX-XX веках.

На проспекте Обуховской обороны появился гранд-макет дореволюционного Обуховского завода. Об этом 15 мая сообщает издание Афиша Plus.

Макет демонстрирует образ завода в XIX-XX веках. В те времена он был крупнейшим сталелитейным и оптическим предприятием Европы. Обуховский завод изготавливал вооружение для 50% сухопутных войск и для 90% военно-морского флота. На Западе владельца завода, Павла Обухова, сравнивали с промышленником Альфредом Круппом.

По большому гранд-макету любой желающий сможет изучить работу завода от его основания до расцвета и Революции. Гранд-макет создавали в течение года, работали над ним около 30 или 40 человек, Компания создавала макет по заказу АО "ГОЗ Обуховский завод".

Фото: Гранд Макет Россия / ВКонтакте.