В Петербурге появился памятник рэперу Моргенштерну

На бронзовый бюст можно посмотреть по адресу Кирочная, 7а.

В Петербурге продолжают "ставить" необычные памятники. На этот раз увековечили рэпера Моргеншерна. Об этом рассказал блогер Илья Плавник.

Блогер потратил на создание памятника личные деньги. Скульптуру оценили в 500 тысяч рублей. В будущем даже планируют открыть музей имени Моргенштерна на Крестовском острове.

Плавник рассказал, что хочет сотрудничать с властями Башкирии (там родился рэпер), но пока что музей финансирует лично блогер.

Ранее мы писали, что автор виртуального "памятника шаверме" в Петербурге рассказала о его создании.

Фото: vk.com/plavnckvk