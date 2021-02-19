Автор виртуального "памятника шаверме" в Петербурге рассказала о его создании

Важной составляющей успешной работы 3D-художница назвала освещение.

Автор виртуального "памятника шаверме" в Петербурге, 3D-художница Tashka, рассказала о его создании. В интервью газете "Петербургский дневник" 27-летняя девушка рассказала, что использует для создания своих работ.

В частности, она отметила, что съемка ведется на телефон iPhone12Pro, из компьютерных программ помогают PremierePro, AfterEffects и 3Dпакет Blender.

А вообще, в создании ролика важны многие нюансы.Чтобы зритель поверил в происходящее, нужно точно знать, что будет дорисовано в 3D, например. Пространства при этом должно быть много, а людей мало. Ведь прохожие ничего не подозревают о происходящем: по отсутствию их реакции в кадре можно сразу понять, что все это выдумка. Tashka

Судя по большинству комментариев под публикацией в соцсети Instagram, петербуржцам идея понравилась. О "виртуальном" памятнике стало известно 15 февраля.

Фото: Instagram / @tashka.life