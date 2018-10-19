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На улице Воскова в Петербурге нашли новый очаг кори
Сегодня, 15:48
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lesjasap

На улице Воскова в Петербурге нашли новый очаг кори

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Жильцов дома вакцинируют от болезни.

В Петроградском районе Петербурга зафиксирован новый очаг кори. С заявлением выступили специалисты городской поликлиники под номером 34. Врачи рассказали, что на улице Воскова данная болезнь обнаружена у иностранца из Украины, который приехал в Петербург в гости. Медика пришлось экстренно заниматься вакцинацией жителей целой парадной.

Отметим, что профилактические мероприятия в здании завершатся к концу недели. Специалисты добавляют, что проблемы с нехваткой вакцин нет. После укола от заболевания, петербуржцам придется в течение 21 дня наблюдаться у терапевтов.

Напомним, что лоукостер "Победа" увеличит количество летних рейсов в "Пулково".

Фото: Piter.tv

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Теги: вакцинация, корь, очаг кори, улица воскова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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