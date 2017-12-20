В Петербурге появился новый дилерский центр Citroen

В шоу-руме представлены актуальные модели марки.

В среду, 4 ноября, в Петербурге открылся новый автоцентр "Ситроен Центр Вагнер", сообщила пресс-служба французской компании.

Общая площадь центра составила 295 квадратных метров. Для выбора посетителей предоставлены актуальные модели марки Citroen, в том числе SpaceTourer, Jumpy и Jumper. Сообщается, что клиентам доступны финансовые услуги, включая кредитование, страхование и лизинг. Так, для сервисной зоны выделили 150 квадратных метров, где размещены также зоны сход-развала, шиномонтажа, балансировки и диагностики.

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Фото: Piter.TV