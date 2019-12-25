В Петербурге появился 71 пешеходный переход с начала года

В соответствии со стандартами переходы должны располагаться через каждые 200-300 метров.

Стало известно, что в Петербурге были завершены работы по обустройству 71 нерегулируемого пешеходного перехода. Именно такое количество адресов было запланировано в профильной адресной программе 2020 года.

Как сообщила 25 сентября пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры, работы проводила СПб ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга".

В соответствии со стандартами пешеходные переходы должны располагаться через каждые 200-300 метров. Выбор мест размещения осуществляется при условии имеющихся регулярных пешеходных потоков, наличия остановок общественного транспорта и мест потока пешеходов.

В работы по обустройству нерегулируемых пешеходных переходов входят разные работы – изменение планировки тротуаров/газонов или занижения для прохода маломобильных групп населения, установка стоек для дорожных знаков, при необходимости – установка "лежачих полицейских" или светофоров Т7 с независимым источником питания.

С полным перечнем адресов можно ознакомиться на сайте Комитета.

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Фото: Piter.tv